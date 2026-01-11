Скидки
Хоккей

«Не лучшая игра в нашем исполнении». Алексей Жамнов — о поражении «Спартака» от ЦСКА

Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со столичным ЦСКА (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Полтапов – 14:51 (5x5)     1:1 Мальцев (Ярош, Иванов) – 41:28 (5x5)     2:1 Полтапов – 52:35 (5x5)    

— Не лучшая игра в нашем исполнении. Что в предыдущей игре, что в этой не хватило агрессии в атаке. Наши ошибки привели к голам в наши ворота.

— Справедливо ли сказать, что «Спартак» не наиграл на победу?
— Я и говорю, не лучшая игра в нашем исполнении. Когда команда соперника играет плотно в обороне, должно быть больше агрессии в зоне атаки. Этого сегодня не было, отсюда и один гол.

— Какие выводы сделали после предыдущей игры с ЦСКА?
— Мы говорили игрокам, что будет тяжело найти пути в атаке. Мы должны лезть на ворота, то, что делал соперник. У нас этого не было, — приводит слова Жамнова официальный сайт ЦСКА.

