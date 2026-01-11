«Не лучшая игра в нашем исполнении». Алексей Жамнов — о поражении «Спартака» от ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со столичным ЦСКА (1:2).

— Не лучшая игра в нашем исполнении. Что в предыдущей игре, что в этой не хватило агрессии в атаке. Наши ошибки привели к голам в наши ворота.

— Справедливо ли сказать, что «Спартак» не наиграл на победу?

— Я и говорю, не лучшая игра в нашем исполнении. Когда команда соперника играет плотно в обороне, должно быть больше агрессии в зоне атаки. Этого сегодня не было, отсюда и один гол.

— Какие выводы сделали после предыдущей игры с ЦСКА?

— Мы говорили игрокам, что будет тяжело найти пути в атаке. Мы должны лезть на ворота, то, что делал соперник. У нас этого не было, — приводит слова Жамнова официальный сайт ЦСКА.