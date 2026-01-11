Тренер «Спартака» Жамнов высказался о результативной ошибке Мальцева в игре с ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о результативной ошибке нападающего Михаила Мальцева в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со столичным ЦСКА (1:2). Мальцев позднее забросил единственную шайбу команды в матче.

— Как оцените эпизод с результативной ошибкой Мальцева и в целом его игру?

— Ошибаются все, за это казнить и сажать считаю неправильным. Просто игрок должен делать правильные выводы.

— Почему был такой вялый первый период?

— Понимание у меня должно быть, и я это ребятам донёс после первого и второго периодов, что такие матчи не играют 20 минут. Нужно играть с первой до последней минуты, с эмоциями, лавка должна быть живая. Соглашусь, эмоций не хватило.

— Не кажется ли, что игра до ошибки не подходит команде и ушёл атакующий момент у вас?

— С ЦСКА другая схема игры, эти заборы, барьеры надо преодолевать. В двух играх с ЦСКА мы натолкнулись на одно и то же. Не хватает злости в концовке. Пытаемся сыграть по чистому льду, но с ЦСКА так не работает. Мы на обороне стараемся всегда акцентироваться, но в атаке играть не запрещаем. У нас схемы не менялись, — приводит слова Жамнова официальный сайт ЦСКА.