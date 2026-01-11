Скидки
Тренер ЦСКА Никитин рассказал о возвращении Абрамова и Бучельникова к тренировкам

Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин высказался о состоянии нападающих Виталия Абрамова и Дмитрия Бучельникова. Последний был внесён в список травмированных в ноябре 2025 года.

— Есть ли новости по Бучельникову и Абрамову? Когда сможем увидеть их на льду?
— Абрамов сегодня уже тренировался в полную. Бучельников тоже уже как три дня вышел на лёд, уже работает с шайбой. Но есть стандартные сроки восстановления после этой травмы. Поэтому он тренируется, но всё равно раньше времени в матчах не сыграет, — приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 27-летний Виталий Абрамов провёл 43 матча, набрав 16 (6+10) очков. На счету 22-летнего Дмитрия Бучельникова 30 игр, 20 (10+10) очков.

