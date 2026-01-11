Скидки
Главная Хоккей Новости

«Мы дожимаем, выгрызаем». Самонов высказался о победе ЦСКА в матче со «Спартаком»

«Мы дожимаем, выгрызаем». Самонов высказался о победе ЦСКА в матче со «Спартаком»
Голкипер московского ЦСКА Александр Самонов высказался о победе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со столичным «Спартаком» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Полтапов – 14:51 (5x5)     1:1 Мальцев (Ярош, Иванов) – 41:28 (5x5)     2:1 Полтапов – 52:35 (5x5)    

— Насколько легче играть вратарю, когда команда плотно играет в обороне, не позволяет создавать много моментов?
— Неважно, моя работа — ловить шайбы, помогать ребятам, давать шансы на победу.

— В чём соперник доставил больше сложностей — при игре в большинстве или на контратаках?
— Думаю, в быстрых атаках. Против их бригад большинства мы хорошо сыграли. В атаках с ходу они были опаснее, ребята у них игровые, техничные. Непросто было, но справились.

— Вторая подряд победа над «Спартаком». В чём главная причина успехов в этих матчах?
— В честной работе, в выигрыше единоборств. Мы больше хотим, импульс от нас идёт, и приходят эти важные командные победы, мы дожимаем, выгрызаем, — приводит слова Самонова телеграм-канал ЦСКА.

