«Мы дожимаем, выгрызаем». Самонов высказался о победе ЦСКА в матче со «Спартаком»

Голкипер московского ЦСКА Александр Самонов высказался о победе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со столичным «Спартаком» (2:1).

— Насколько легче играть вратарю, когда команда плотно играет в обороне, не позволяет создавать много моментов?

— Неважно, моя работа — ловить шайбы, помогать ребятам, давать шансы на победу.

— В чём соперник доставил больше сложностей — при игре в большинстве или на контратаках?

— Думаю, в быстрых атаках. Против их бригад большинства мы хорошо сыграли. В атаках с ходу они были опаснее, ребята у них игровые, техничные. Непросто было, но справились.

— Вторая подряд победа над «Спартаком». В чём главная причина успехов в этих матчах?

— В честной работе, в выигрыше единоборств. Мы больше хотим, импульс от нас идёт, и приходят эти важные командные победы, мы дожимаем, выгрызаем, — приводит слова Самонова телеграм-канал ЦСКА.