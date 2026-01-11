«Спасибо команде, что поддержали». Форвард «Спартака» Мальцев — об ошибке в матче с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со столичным ЦСКА (1:2). Мальцев ошибся в моменте с первым голом ЦСКА, отдав передачу сопернику, а затем стал автором единственной заброшенной шайбы «Спартака».

«Ну, наверное, самое запоминающееся — это такая моя ошибка на первый гол. Спасибо команде, что поддержали меня. И это мне дало стимул играть дальше, не заострять внимание. Первый период не особо получался, но тренер указал ошибки в перерыве, мы поговорили. Вроде так игра выровнялась, однако всё равно давали много им бросать. И особо сами не лезли агрессивно. Хорошо сравняли, жалко, что пропустили второй.

Возвращение Порядина? Конечно, ему сложно войти. У него уже вторая травма в сезоне. Сначала, конечно, надо пару игр, чтобы вспомнить все эти игровые навыки, но он справится с этим, хорошо себя покажет. С ним и раздевалка другая, и игра», — сказал Мальцев в интервью клубной пресс-службе.