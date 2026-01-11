Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спасибо команде, что поддержали». Форвард «Спартака» Мальцев — об ошибке в матче с ЦСКА

«Спасибо команде, что поддержали». Форвард «Спартака» Мальцев — об ошибке в матче с ЦСКА
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со столичным ЦСКА (1:2). Мальцев ошибся в моменте с первым голом ЦСКА, отдав передачу сопернику, а затем стал автором единственной заброшенной шайбы «Спартака».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Полтапов – 14:51 (5x5)     1:1 Мальцев (Ярош, Иванов) – 41:28 (5x5)     2:1 Полтапов – 52:35 (5x5)    

«Ну, наверное, самое запоминающееся — это такая моя ошибка на первый гол. Спасибо команде, что поддержали меня. И это мне дало стимул играть дальше, не заострять внимание. Первый период не особо получался, но тренер указал ошибки в перерыве, мы поговорили. Вроде так игра выровнялась, однако всё равно давали много им бросать. И особо сами не лезли агрессивно. Хорошо сравняли, жалко, что пропустили второй.

Возвращение Порядина? Конечно, ему сложно войти. У него уже вторая травма в сезоне. Сначала, конечно, надо пару игр, чтобы вспомнить все эти игровые навыки, но он справится с этим, хорошо себя покажет. С ним и раздевалка другая, и игра», — сказал Мальцев в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
Тренер «Спартака» Жамнов высказался о результативной ошибке Мальцева в игре с ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android