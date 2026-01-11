Скидки
Космачёв высказался о поражении «Торпедо-Горький» в финале Евро-Азиатского Кубка дружбы

Главный тренер «Торпедо-Горький» Дмитрий Космачёв прокомментировал поражение в финальном матче Евро-Азиатского Кубка дружбы с белорусским «Витебском» (1:2).

— Первый период не задался, потом вся игра пошла не по нашему сценарию. Совершили много ошибок в передачах, единоборства соперник больше выигрывал. К сожалению, наиграли только на один гол, а с одной шайбой сложно одержать победу.

— Как оцените игру в атаке?
— Если смотреть по игре и атаке, мы сыграли хуже, чем во вчерашнем матче с «Химиком».

— Может ли это быть из-за того, что «Химик» уже хорошо знаком с финала ВХЛ и является принципиальным соперником? Возможно, потратили много эмоций?
— «Витебск» тоже потратил вчера много эмоций в матче с «Юностью», но они же как-то нашли в себе эмоции сегодня. Опять же, в начале первого периода мы вышли не совсем готовыми, к сожалению, это цепочкой пошло на всю игру.

— Как вам стиль игры «Витебска»?
— Возможно, стиль игры немного другой, в отличие от российских команд. Мы отталкивались от своей игры, когда готовились к этому матчу, но не всё получилось в организации.

— Пару слов о прошедшем турнире. Как вам итог и организация?
— Сама идея турнира — это очень здорово, когда встречаются международные команды. К организации тоже вопросов нет. Минск — отличный город. Здесь очень здорово, — приводит слова Космачёва официальный сайт «Торпедо-Горький».

