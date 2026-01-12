«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» в первом матче Дадонова после травмы

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча, проходившая на стадионе «Канада Лайф-центр», завершилась победой хозяев 4:3.

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились нападающие Алекс Иафалло, Джонатан Тэйвз, Габриэль Виларди и Таннер Пирсон. За «Нью-Джерси» забили форварды Нико Хишир и Коди Гласс, оформивший дубль.

В составе «Джетс» сыграл российский нападающий Владислав Наместников. Он не сумел отметиться набранными очками. Игру без результативных действий за «Нью-Джерси» провели форварды Арсений Грицюк и Евгений, Дадонов, вернувшийся в этом матче после полученной ранее травмы.