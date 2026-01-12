Скидки
Виннипег Джетс – Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 11 января 2025, счёт 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» в первом матче Дадонова после травмы
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча, проходившая на стадионе «Канада Лайф-центр», завершилась победой хозяев 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Иафалло (Нидеррайтер, Сэмберг) – 18:50     1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 19:27     1:2 Гласс (Хьюз, Хьюз) – 21:05     2:2 Тэйвз (Перфетти) – 22:36     2:3 Гласс (Хьюз, Ковачевич) – 28:08     3:3 Виларди (Перфетти, Моррисси) – 37:57     4:3 Пирсон (Моррисси, Кёпке) – 46:17    

В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились нападающие Алекс Иафалло, Джонатан Тэйвз, Габриэль Виларди и Таннер Пирсон. За «Нью-Джерси» забили форварды Нико Хишир и Коди Гласс, оформивший дубль.

В составе «Джетс» сыграл российский нападающий Владислав Наместников. Он не сумел отметиться набранными очками. Игру без результативных действий за «Нью-Джерси» провели форварды Арсений Грицюк и Евгений, Дадонов, вернувшийся в этом матче после полученной ранее травмы.

Новости. Хоккей
