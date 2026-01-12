«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» в первом матче Дадонова после травмы
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча, проходившая на стадионе «Канада Лайф-центр», завершилась победой хозяев 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Иафалло (Нидеррайтер, Сэмберг) – 18:50 1:1 Хишир (Хьюз, Братт) – 19:27 1:2 Гласс (Хьюз, Хьюз) – 21:05 2:2 Тэйвз (Перфетти) – 22:36 2:3 Гласс (Хьюз, Ковачевич) – 28:08 3:3 Виларди (Перфетти, Моррисси) – 37:57 4:3 Пирсон (Моррисси, Кёпке) – 46:17
В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились нападающие Алекс Иафалло, Джонатан Тэйвз, Габриэль Виларди и Таннер Пирсон. За «Нью-Джерси» забили форварды Нико Хишир и Коди Гласс, оформивший дубль.
В составе «Джетс» сыграл российский нападающий Владислав Наместников. Он не сумел отметиться набранными очками. Игру без результативных действий за «Нью-Джерси» провели форварды Арсений Грицюк и Евгений, Дадонов, вернувшийся в этом матче после полученной ранее травмы.
Комментарии
- 12 января 2026
-
00:36
- 11 января 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:42
-
23:28
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
22:42
-
22:31
-
22:14
-
21:44
-
21:32
-
21:10
-
21:00
-
20:38
-
20:18
-
20:14
-
19:52
-
19:32
-
19:08
-
18:48
-
18:28
-
18:12
-
17:49
-
17:26
-
17:03
-
16:46
-
16:32
-
16:14
-
15:56
-
15:22
-
15:04
-
15:00
-
14:38