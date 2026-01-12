Скидки
Александр Овечкин забросил 917-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бовиллье (Фехервари, Карлсон) – 04:03     0:2 Макмайкл (Леонард) – 15:07     0:3 Фрэнк (Карлсон, Дауд) – 18:54     1:3 Мур (Грызлик, Лардис) – 28:48 (pp)     1:4 Сурдиф (Макмайкл, Леонард) – 32:38     1:5 Овечкин (Фехервари) – 53:33    

Теперь Овечкин увеличил свой снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, доведя его до 917 шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард провёл 46 игр, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач. На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 917 заброшенных шайб и 745 результативных передач в 1536 матчах.

Комментарии
