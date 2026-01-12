Александр Овечкин забросил 917-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды.

Теперь Овечкин увеличил свой снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ, доведя его до 917 шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард провёл 46 игр, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач. На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 917 заброшенных шайб и 745 результативных передач в 1536 матчах.

Материалы по теме Овечкин сократил до трёх матчей отставание от Доуна и Бьюсика по числу матчей в НХЛ

Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона»