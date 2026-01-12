Скидки
Овечкин забросил 994-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 22 гола
Комментарии

В эти минуты в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1-й период
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин.

Этот гол довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 994 заброшенных шайб.

На счету Овечкина теперь 917 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 22 шайбы.

