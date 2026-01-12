Александр Овечкин установил достижение, никому не покорявшееся в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» и вошёл в историю НХЛ, установив уникальное достижение.

Шайба Овечкина стала для него 20-й в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба НХЛ, капитан столичной команды — единственный игрок в истории, забивший не менее 20 голов в 21 сезоне с начала своей карьеры.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 917 заброшенных шайб и 745 результативных передач в 1537 матчах.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды.