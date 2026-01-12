Александр Овечкин установил достижение, никому не покорявшееся в истории НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» и вошёл в историю НХЛ, установив уникальное достижение.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3-й период
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp) 1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp) 2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12
Шайба Овечкина стала для него 20-й в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба НХЛ, капитан столичной команды — единственный игрок в истории, забивший не менее 20 голов в 21 сезоне с начала своей карьеры.
На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 917 заброшенных шайб и 745 результативных передач в 1537 матчах.
На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды.
