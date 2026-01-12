Только один хоккеист опережает Овечкина по числу сезонов с 20+ голами в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 20-й в текущем сезоне. Это произошло в проходящем на данный момент матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу столичной команды.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Горди Хоу — единственный игрок в истории НХЛ, у которого больше сезонов подряд, чем у Овечкина с 20 и более заброшенными шайбами. На счету легендарного Хоу 22 таких сезона, у россиянина — 21. В активе Рона Фрэнсиса, которого обошёл Овечкин, 20 подобных кампаний в НХЛ.
На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 917 заброшенных шайб и 745 результативных передач в 1537 матчах.
- 12 января 2026
