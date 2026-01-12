«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Бостону» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей гол забил Виктор Арвидссон. Российский нападающий Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями.

В составе «Питтсбурга» выступали российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Питтсбург» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча пройдут 14 января.