«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Бостону» в матче НХЛ
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Арвидссон (Йокихарью, Миттельштадт) – 11:00
В составе победителей гол забил Виктор Арвидссон. Российский нападающий Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями.
В составе «Питтсбурга» выступали российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Питтсбург» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча пройдут 14 января.
