Овечкин повторил редкое достижение двух легенд НХЛ

В эти минуты в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит матч регулярного чемпионата, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:1. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ в возрасте 40 лет и старше, забросившим 20 шайб в 46 матчах или меньше. Ранее это удавалось лишь Горди Хоу (43 игры в сезоне-1968/1969 и 46 — в сезоне-1970/1971) и Джонни Бьюсикy (42 игры в сезоне-1975/1976).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 46 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.