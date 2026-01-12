Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ему, между прочим, 40 лет». «Вашингтон» — о голе Овечкина в матче с «Нэшвиллом»

«Ему, между прочим, 40 лет». «Вашингтон» — о голе Овечкина в матче с «Нэшвиллом»
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на гол российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Встреча в эти минуты в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3-й период
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp)     1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp)     2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12    

«Ему, между прочим, 40 лет», — написано на официальной странице столичного клуба в социальной сети X.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:1.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 46 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах на счету россиянина 1547 матчей, в которых он забил 917 голов и сделал 745 результативных передач.

Материалы по теме
«Рекорд Овечкина уязвим». Какие великие достижения НХЛ могут быть побиты?
«Рекорд Овечкина уязвим». Какие великие достижения НХЛ могут быть побиты?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android