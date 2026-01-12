«Ему, между прочим, 40 лет». «Вашингтон» — о голе Овечкина в матче с «Нэшвиллом»
«Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на гол российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Встреча в эти минуты в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена».
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3-й период
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp) 1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp) 2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12
«Ему, между прочим, 40 лет», — написано на официальной странице столичного клуба в социальной сети X.
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:1.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 46 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах на счету россиянина 1547 матчей, в которых он забил 917 голов и сделал 745 результативных передач.
