Видео 917-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:1. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для Овечкина этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 19 результативных передач в 46 матчах. Всего в регулярных чемпионатах на счету россиянина 1547 матчей, в которых он забил 917 голов и сделал 745 результативных передач.