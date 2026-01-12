Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео 917-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Видео 917-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3-й период
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp)     1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp)     2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:1. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для Овечкина этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 19 результативных передач в 46 матчах. Всего в регулярных чемпионатах на счету россиянина 1547 матчей, в которых он забил 917 голов и сделал 745 результативных передач.

Материалы по теме
«Рекорд Овечкина уязвим». Какие великие достижения НХЛ могут быть побиты?
«Рекорд Овечкина уязвим». Какие великие достижения НХЛ могут быть побиты?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android