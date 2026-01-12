Александр Овечкин обновил личный рекорд по количеству голкиперов, которым забивал в НХЛ

В эти минуты в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:1. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин обновил свой же рекорд НХЛ по числу разных голкиперов, которым он забивал. В матче с «Нэшвиллом» он забил финскому голкиперу Юстусу Аннунену и довёл этот показать до 188.

Для Овечкина этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. Также на счету форварда 19 результативных передач в 46 матчах.