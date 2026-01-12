40-летний Овечкин уступает только троим игрокам по числу голов в НХЛ с учётом ВХА

В эти минуты проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвиллом Предаторз» и «Вашингтоном Кэпиталз». Российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече забросил шайбу, которая стала для него 917-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 994-й с учётом плей-офф.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, с учётом общего количества голов в регулярном чемпионате и плей-офф Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА) Овечкин занимает четвёртое место по этому показателю. Россиянин уступает только канадским форвардам Бобби Халлу, на счету которого 1018 голов, Горди Хоу, забросившему 1071 шайбу, и Уэйну Гретцки, забившему 1072 гола.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 1:1.

