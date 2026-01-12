40-летний Овечкин уступает только троим игрокам по числу голов в НХЛ с учётом ВХА

В эти минуты проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвиллом Предаторз» и «Вашингтоном Кэпиталз». Российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече забросил шайбу, которая стала для него 917-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 994-й с учётом плей-офф.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, с учётом общего количества голов в регулярном чемпионате и плей-офф Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА) Овечкин занимает четвёртое место по этому показателю. Россиянин уступает только канадским форвардам Бобби Халлу, на счету которого 1018 голов, Горди Хоу, забросившему 1071 шайбу, и Уэйну Гретцки, забившему 1072 гола.
На момент написания новости завершился второй период. Счёт 1:1.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:
- 12 января 2026
-
05:04
-
04:45
-
04:35
-
04:14
-
04:11
-
03:54
-
03:39
-
03:32
-
03:27
-
03:24
-
03:15
-
00:36
- 11 января 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:42
-
23:28
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
22:42
-
22:31
-
22:14
-
21:44
-
21:32
-
21:10
-
21:00
-
20:38
-
20:18
-
20:14
-
19:52
-
19:32
-
19:08
-
18:48
-
18:28
-
18:12