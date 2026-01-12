Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин повторил самую продолжительную голевую серию текущего сезона НХЛ

Овечкин повторил самую продолжительную голевую серию текущего сезона НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтоном Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» и продлил свою голевую серию, которая является лучшей в текущем сезоне. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу «саблезубых».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp)     1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp)     2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12     3:1 Йози (Стэмкос, О'Райлли) – 43:29 (pp)     3:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 49:03 (pp)    

Капитан столичной команды Овечкин забил гол в четвёртом матче регулярного чемпионата НХЛ подряд. Это повторение лучшей подобной серии в сезоне-2025/2026. Ранее в период с 16 по 21 ноября 2025 года Овечкин также забил в четырёх встречах, однако тогда на его счету было шесть шайб.

Напомним, ранее Овечкин отличился голом в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:1), забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» (1:5), а также оформил дубль в ворота «Анахайм Дакс» (7:4).

Материалы по теме
40-летний Овечкин уступает только троим игрокам по числу голов в НХЛ с учётом ВХА

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android