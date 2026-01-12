Овечкин повторил самую продолжительную голевую серию текущего сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтоном Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» и продлил свою голевую серию, которая является лучшей в текущем сезоне. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу «саблезубых».

Капитан столичной команды Овечкин забил гол в четвёртом матче регулярного чемпионата НХЛ подряд. Это повторение лучшей подобной серии в сезоне-2025/2026. Ранее в период с 16 по 21 ноября 2025 года Овечкин также забил в четырёх встречах, однако тогда на его счету было шесть шайб.

Напомним, ранее Овечкин отличился голом в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:1), забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» (1:5), а также оформил дубль в ворота «Анахайм Дакс» (7:4).

Главные рекорды Александра Овечкина: