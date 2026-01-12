Овечкин повторил самую продолжительную голевую серию текущего сезона НХЛ

Российский нападающий «Вашингтоном Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» и продлил свою голевую серию, которая является лучшей в текущем сезоне. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:2 в пользу «саблезубых».
Капитан столичной команды Овечкин забил гол в четвёртом матче регулярного чемпионата НХЛ подряд. Это повторение лучшей подобной серии в сезоне-2025/2026. Ранее в период с 16 по 21 ноября 2025 года Овечкин также забил в четырёх встречах, однако тогда на его счету было шесть шайб.
Напомним, ранее Овечкин отличился голом в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (5:1), забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» (1:5), а также оформил дубль в ворота «Анахайм Дакс» (7:4).
Главные рекорды Александра Овечкина:
- 12 января 2026
-
06:33
-
06:22
-
06:16
-
05:43
-
05:38
-
05:21
-
05:04
-
04:45
-
04:35
-
04:14
-
04:11
-
03:54
-
03:39
-
03:32
-
03:27
-
03:24
-
03:15
-
00:36
- 11 января 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:42
-
23:28
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
22:42
-
22:31
-
22:14
-
21:44
-
21:32
-
21:10
-
21:00
-
20:38
-
20:18
-
20:14