«Коламбус» обыграл «Юту» в НХЛ. Россияне набрали 5 очков

В ночь с 11 на 12 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забивали сегодня Микаэль Пюухтия, Чарли Койл и Дмитрий Воронков в овертайме. Кирилл Марченко сделал два ассиста, Иван Проворов — один.

Авторами шайб хозяев сегодня стали Джек Макбэйн и россиянин Михаил Сергачёв.

В следующем матче НХЛ «Юта» на своей площадке примет «Торонто», а «Коламбус» у себя дома сыграет с «Калгари».