«Коламбус» обыграл «Юту» в НХЛ. Россияне набрали 5 очков
В ночь с 11 на 12 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Пюухтия (Хайнен, Проворов) – 02:47 1:1 Макбэйн (Келлер, Десимоне) – 16:20 2:1 Сергачёв (Келлер, Шмальц) – 21:02 2:2 Койл (Фантилли, Марченко) – 38:31 (pp) 2:3 Воронков (Веренски, Марченко) – 61:01
В составе победителей забивали сегодня Микаэль Пюухтия, Чарли Койл и Дмитрий Воронков в овертайме. Кирилл Марченко сделал два ассиста, Иван Проворов — один.
Авторами шайб хозяев сегодня стали Джек Макбэйн и россиянин Михаил Сергачёв.
В следующем матче НХЛ «Юта» на своей площадке примет «Торонто», а «Коламбус» у себя дома сыграет с «Калгари».
