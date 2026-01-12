Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В ночь 11 на 12 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтоном Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Стивен Стэмкос, американский нападающий Коул Смит и швейцарский защитник Роман Йози. Российский форвард Фёдор Свечков очков в матче не набрал. У столичной команды гол забил американский форвард Этен Фрэнк. Также на счету российского нападающего Александра Овечкина заброшенная шайба и результативная передача.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт дома с «Эдмонтон Ойлерз» 14 января. «Вашингтон» начнёт домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» также 14 января.

