Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нэшвилл Предаторз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 12 января 2026, счёт 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Овечкин

Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Комментарии

В ночь 11 на 12 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нешвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтоном Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp)     1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp)     2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12     3:1 Йози (Стэмкос, О'Райлли) – 43:29 (pp)     3:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 49:03 (pp)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Стивен Стэмкос, американский нападающий Коул Смит и швейцарский защитник Роман Йози. Российский форвард Фёдор Свечков очков в матче не набрал. У столичной команды гол забил американский форвард Этен Фрэнк. Также на счету российского нападающего Александра Овечкина заброшенная шайба и результативная передача.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт дома с «Эдмонтон Ойлерз» 14 января. «Вашингтон» начнёт домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» также 14 января.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Овечкин повторил самую продолжительную голевую серию текущего сезона НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android