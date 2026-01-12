Александр Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве
Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» отличился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» и улучшил свои показатели по очкам в большинстве за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp) 1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp) 2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12 3:1 Йози (Стэмкос, О'Райлли) – 43:29 (pp) 3:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 49:03 (pp)
Овечкин набрал свои 613-е и 614-е очки в большинстве за карьеру и обошёл Фила Хаусли (612), выйдя на 9-е место в истории НХЛ. Сегодняшние гол и ассист россиянина случились как раз, когда его клуб имел численное преимущество по составу.
Напомним, в текущем сезоне на счету Александра Овечкина 20 голов в регулярке НХЛ.
