Александр Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве

Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» отличился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» и улучшил свои показатели по очкам в большинстве за карьеру.

Овечкин набрал свои 613-е и 614-е очки в большинстве за карьеру и обошёл Фила Хаусли (612), выйдя на 9-е место в истории НХЛ. Сегодняшние гол и ассист россиянина случились как раз, когда его клуб имел численное преимущество по составу.

Напомним, в текущем сезоне на счету Александра Овечкина 20 голов в регулярке НХЛ.

