В ИИХФ прокомментировали готовность Италии принять хоккейные матчи Олимпиады-2026

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказались о готовности ледовых объектов в Италии перед Олимпийскими Играми 2026 года.

«О самой игре переживать не собираюсь. Я отвечаю за хоккей и в первую очередь оценивал лёд. Зона для общения с прессой ещё не готова, но это не моя зона ответственности. Мы всё же провели тестовое мероприятие, хотя оно должно было состояться в декабре. Это было важно для нас, организаторов и строителей, которым пришлось непросто. Провели три матча подряд, и в последней встрече шайба хорошо скользила. В целом всё прошло неплохо. Конечно, потребуется доработать некоторые моменты, в том числе цвет льда. Сейчас я уверен, что к началу всё будет готово», — приводит слова Тардифа The Athletic.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля. В 2022 году олимпийским чемпионом по хоккею стала сборная Финляндии. В финале финны обыграли команду России со счётом 2:1. Олимпиада 2022 года прошла в Китае.

