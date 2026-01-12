Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил отставание от Кучерова и Капризова в гонке российских снайперов НХЛ

Овечкин сократил отставание от Кучерова и Капризова в гонке российских снайперов НХЛ
Комментарии

Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» отличился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» и улучшил свои снайперские показатели.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp)     1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp)     2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12     3:1 Йози (Стэмкос, О'Райлли) – 43:29 (pp)     3:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 49:03 (pp)    

На счету Овечкина в текущем сезоне НХЛ стало 20 голов. Таким образом он по-прежнему занимает третье место в гонке российских снайперов текущей регулярки, однако сократил отставание от Никиты Кучерова, у которого 22 гола, и Кирилла Капризова, на счету которого 25 заброшенных шайб.

В следующем матче «Вашингтон» Овечкина сыграет с «Монреалем» 14 января.

Александр Овечкин с семьёй смотрит фильм с Верой Глаголевой

Материалы по теме
Александр Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android