Овечкин сократил отставание от Кучерова и Капризова в гонке российских снайперов НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» отличился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» и улучшил свои снайперские показатели.

На счету Овечкина в текущем сезоне НХЛ стало 20 голов. Таким образом он по-прежнему занимает третье место в гонке российских снайперов текущей регулярки, однако сократил отставание от Никиты Кучерова, у которого 22 гола, и Кирилла Капризова, на счету которого 25 заброшенных шайб.

В следующем матче «Вашингтон» Овечкина сыграет с «Монреалем» 14 января.

Александр Овечкин с семьёй смотрит фильм с Верой Глаголевой