«Это позор. Нам должно быть стыдно». Форвард «Рейнджерс» — о 2:10 от «Бостона» в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал поражение от «Бостон Брюинз» со счётом 2:10 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард набрал в этой встрече одно очко, отдав результативный пас.
«Это позор. Похоже, нужен полный перезапуск и по сути новый старт. Так играть нельзя, всё должно быть по‑другому. Нам должно быть стыдно — и, по ощущениям, так оно и есть. Нельзя просто забыть этот матч. Нужно вынести уроки, сохранить это чувство и не допустить повторения», — приводит слова Трочека официальный сайт НХЛ.
На данный момент «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками после 46 матчей. «Бостон» располагается на девятой строчке Востока, набрав 52 очков в 46 играх.
