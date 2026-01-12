Скидки
Главная Хоккей Новости

«Это позор. Нам должно быть стыдно». Форвард «Рейнджерс» — о 2:10 от «Бостона» в НХЛ

Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал поражение от «Бостон Брюинз» со счётом 2:10 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард набрал в этой встрече одно очко, отдав результативный пас.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24     1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31     2:1 Заха (Макэвой) – 07:16     3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp)     4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12     5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41     6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26     6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp)     7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47     8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51     9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26     10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31    

«Это позор. Похоже, нужен полный перезапуск и по сути новый старт. Так играть нельзя, всё должно быть по‑другому. Нам должно быть стыдно — и, по ощущениям, так оно и есть. Нельзя просто забыть этот матч. Нужно вынести уроки, сохранить это чувство и не допустить повторения», — приводит слова Трочека официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками после 46 матчей. «Бостон» располагается на девятой строчке Востока, набрав 52 очков в 46 играх.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

