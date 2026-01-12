«Вегас» разгромил «Сан-Хосе». Дорофеев и Барбашёв набрали 4 очка, у Аскарова — 26 сейвов

Утром 12 января на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Разгромную победу со счётом 7:2 одержали гости.
В составе «Вегаса» шайбы на свой счёт записали Джек Айкел (дубль), Томаш Гертл (2+2), Зак Уайтклауд, Ши Теодор, а также российский форвард Павел Дорофеев (1+2). Другой россиянин Иван Барбашёв отметился результативной передачей. У «Сан-Хосе» голы забили Коллин Граф и Александер Веннберг. Россияне в составе «Шаркс» Дмитрий Орлов («-2») и Игорь Чернышов («-3») завершили встречу без очков. Вратарь Ярослав Аскаров совершил 26 спасений.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Вашингтон Кэпиталз» 16 января. «Вегас» днём ранее встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».
