Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе Шаркс — Вегас Голден Найтс, результат матча 12 января, счет 2:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Вегас» разгромил «Сан-Хосе». Дорофеев и Барбашёв набрали 4 очка, у Аскарова — 26 сейвов
Утром 12 января на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Разгромную победу со счётом 7:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Веренски, Монахан) – 08:24     0:2 Джонсон (Монахан, Дженнер) – 10:41     1:2 Смит (Хаттон, Марнер) – 12:20     2:2 Смит (Марнер, Стоун) – 25:19     3:2 Айкел (Барбашёв, Стоун) – 33:07     4:2 Стоун (Гертл, Айкел) – 38:44 (pp)     4:3 Марченко (Проворов, Фантилли) – 54:28     5:3 Хауден (Колесар, Гертл) – 56:14    

В составе «Вегаса» шайбы на свой счёт записали Джек Айкел (дубль), Томаш Гертл (2+2), Зак Уайтклауд, Ши Теодор, а также российский форвард Павел Дорофеев (1+2). Другой россиянин Иван Барбашёв отметился результативной передачей. У «Сан-Хосе» голы забили Коллин Граф и Александер Веннберг. Россияне в составе «Шаркс» Дмитрий Орлов («-2») и Игорь Чернышов («-3») завершили встречу без очков. Вратарь Ярослав Аскаров совершил 26 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Вашингтон Кэпиталз» 16 января. «Вегас» днём ранее встретится в гостях с «Лос-Анджелес Кингз».

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
