Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

12 января главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, теннис, НБА, НХЛ, Australian Open

Овечкин забил в четвёртом матче подряд, яркая ничья «Интера» и «Наполи». Главное к утру
Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в четвёртом матче НХЛ подряд, поразив ворота «Нэшвилл Предаторз», «Интер» и «Наполи» сыграли результативную ничью в центральном матче тура Серии А, «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Нэшвиллом».
  2. «Наполи» ушёл от поражения в матче Серии А с «Интером» благодаря дублю Мактоминея.
  3. «Барселона» победила «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании, Рафинья оформил дубль.
  4. Только один хоккеист опережает Овечкина по числу сезонов с 20+ голами в истории НХЛ.
  5. Анна Калинская с «баранкой» победила соперницу на старте «пятисотника» в Аделаиде.
  6. «Бруклин» с семью очками Дёмина потерпел третье поражение подряд, уступив «Мемфису» в НБА.
  7. «Бавария» со счётом 8:1 разгромила «Вольфсбург» в 16-м туре Бундеслиги.
  8. Марио Балотелли подписал контракт с дубайским «Аль-Иттифаком».
  9. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в Кубке Англии и вылетел из турнира.
  10. Александр Овечкин установил достижение, никому не покорявшееся в истории НХЛ.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события понедельника: кубковые матчи «ПСЖ» и «Ливерпуля», Овечкин в НХЛ и баскетбол
Топ-события понедельника: кубковые матчи «ПСЖ» и «Ливерпуля», Овечкин в НХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android