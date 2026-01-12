Овечкин забил в четвёртом матче подряд, яркая ничья «Интера» и «Наполи». Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в четвёртом матче НХЛ подряд, поразив ворота «Нэшвилл Предаторз», «Интер» и «Наполи» сыграли результативную ничью в центральном матче тура Серии А, «Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Нэшвиллом».
- «Наполи» ушёл от поражения в матче Серии А с «Интером» благодаря дублю Мактоминея.
- «Барселона» победила «Реал» и стала обладателем Суперкубка Испании, Рафинья оформил дубль.
- Только один хоккеист опережает Овечкина по числу сезонов с 20+ голами в истории НХЛ.
- Анна Калинская с «баранкой» победила соперницу на старте «пятисотника» в Аделаиде.
- «Бруклин» с семью очками Дёмина потерпел третье поражение подряд, уступив «Мемфису» в НБА.
- «Бавария» со счётом 8:1 разгромила «Вольфсбург» в 16-м туре Бундеслиги.
- Марио Балотелли подписал контракт с дубайским «Аль-Иттифаком».
- «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в Кубке Англии и вылетел из турнира.
- Александр Овечкин установил достижение, никому не покорявшееся в истории НХЛ.
Комментарии