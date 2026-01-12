Скидки
Главная Хоккей Новости

«Не знаю, повторится ли когда-нибудь подобное». Тренер «Нэшвилла» высказался об Овечкине

«Не знаю, повторится ли когда-нибудь подобное». Тренер «Нэшвилла» высказался об Овечкине
Комментарии

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт высказался о голах Александра Овечкина и Стивена Стэмкоса в матче с «Вашингтоном», который завершился несколько часов назад.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp)     1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp)     2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12     3:1 Йози (Стэмкос, О'Райлли) – 43:29 (pp)     3:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 49:03 (pp)    

«Это был потрясающий бросок Овечкина, а затем увидеть, как Стэмкос делает то же самое в этом же матче, — было очень круто. Речь идёт примерно о 1500 голах в регулярных чемпионатах, а кто знает, сколько их всего. То, что они забили с одной и той же точки, — это, вероятно, два величайших снайпера нашего поколения, или как минимум последних 20 лет.

Увидеть, как они делают это в один вечер, на одной арене и на одном льду, — нечто особенное. Для всех, кто смотрел этот матч сегодня, это настоящее удовольствие, потому что я не знаю, повторится ли когда-нибудь подобное — чтобы столько голов было забито из одной и той же позиции и в схожих обстоятельствах», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Напомним, на счету Овечкина теперь 20 голов в сезоне и 21 сезон НХЛ с 20+ голами.

Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона»

Новости. Хоккей
