«Не знаю, повторится ли когда-нибудь подобное». Тренер «Нэшвилла» высказался об Овечкине

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт высказался о голах Александра Овечкина и Стивена Стэмкоса в матче с «Вашингтоном», который завершился несколько часов назад.

«Это был потрясающий бросок Овечкина, а затем увидеть, как Стэмкос делает то же самое в этом же матче, — было очень круто. Речь идёт примерно о 1500 голах в регулярных чемпионатах, а кто знает, сколько их всего. То, что они забили с одной и той же точки, — это, вероятно, два величайших снайпера нашего поколения, или как минимум последних 20 лет.

Увидеть, как они делают это в один вечер, на одной арене и на одном льду, — нечто особенное. Для всех, кто смотрел этот матч сегодня, это настоящее удовольствие, потому что я не знаю, повторится ли когда-нибудь подобное — чтобы столько голов было забито из одной и той же позиции и в схожих обстоятельствах», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Напомним, на счету Овечкина теперь 20 голов в сезоне и 21 сезон НХЛ с 20+ голами.

Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона»