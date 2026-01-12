Результаты матчей НХЛ на 12 января 2026 года

Вечером 11 и в ночь на 12 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 11, 12 января 2026 года:

«Виннипег Джетс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:3;

«Бостон Брюинз» – «Питтсбург Пингвинз» — 1:0;

«Юта Мамонт» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3 ОТ;

«Нэшвилл Предаторз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Вегас Голден Найтс» — 2:7.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 73 очками после 44 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 59 очков после 45 встреч.