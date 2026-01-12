«Было немного страшно». Стэмкос — о кувырке после столкновения с голкипером «Вашингтона»
35-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос прокомментировал столкновение с вратарём «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгреном, после которого форвард сделал кувырок.
«Это был хороший прыжок с шестом. Никогда раньше не делал такого… Было немного страшно, не хотелось упасть на голову, но в целом всё обошлось», — приводит слова Стэмкоса журналист Брукс Браттен на своей странице в социальной сети Х.
В ночь 11 на 12 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp) 1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp) 2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12 3:1 Йози (Стэмкос, О'Райлли) – 43:29 (pp) 3:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 49:03 (pp)
