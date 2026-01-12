«Было немного страшно». Стэмкос — о кувырке после столкновения с голкипером «Вашингтона»

35-летний нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос прокомментировал столкновение с вратарём «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгреном, после которого форвард сделал кувырок.

«Это был хороший прыжок с шестом. Никогда раньше не делал такого… Было немного страшно, не хотелось упасть на голову, но в целом всё обошлось», — приводит слова Стэмкоса журналист Брукс Браттен на своей странице в социальной сети Х.

В ночь 11 на 12 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.