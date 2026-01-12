Рейтинг тренеров КХЛ: Корешков мощно стартовал в «Тракторе», Никитин «выплывает» с ЦСКА
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. У «Шанхайских Драконов» в этом выпуске рейтинга главным тренером указан Майк Келли, руководящий командой во время болезни Жерара Галлана.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (3).
|Андрей Разин
|«Металлург»
|2 (17).
|Евгений Корешков
|«Трактор»
|3 (8).
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|4 (1).
|Ги Буше
|«Авангард»
|5 (14).
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|6 (4).
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|7 (12).
|Боб Хартли
|«Локомотив»
|8 (5).
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|9 (2).
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|10 (7).
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|11 (16).
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|12 (13).
|Игорь Ларионов
|СКА
|13 (11).
|Вячеслав Козлов
|«Динамо» М
|14 (10).
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|15 (6).
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|16 (15).
|Ярослав Люзенков
|«Сибирь»
|17 (-).
|Майк Келли
|«Шанхайские Драконы»
|18 (18).
|Дмитрий Михайлов
|ХК «Сочи»
|19 (9).
|Александр Андриевский
|«Амур»
|20 (20).
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|21 (21).
|Павел Десятков
|«Лада»
|22 (-).
|Олег Браташ
|«Адмирал»
