Рейтинг тренеров КХЛ: Корешков мощно стартовал в «Тракторе», Никитин «выплывает» с ЦСКА

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. У «Шанхайских Драконов» в этом выпуске рейтинга главным тренером указан Майк Келли, руководящий командой во время болезни Жерара Галлана.

Место Тренер Клуб 1 (3). Андрей Разин «Металлург» 2 (17). Евгений Корешков «Трактор» 3 (8). Виктор Козлов «Салават Юлаев» 4 (1). Ги Буше «Авангард» 5 (14). Игорь Никитин ЦСКА 6 (4). Андрей Козырев «Северсталь» 7 (12). Боб Хартли «Локомотив» 8 (5). Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 9 (2). Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 10 (7). Игорь Гришин «Нефтехимик» 11 (16). Алексей Жамнов «Спартак» 12 (13). Игорь Ларионов СКА 13 (11). Вячеслав Козлов «Динамо» М 14 (10). Алексей Исаков «Торпедо» 15 (6). Николай Заварухин «Автомобилист» 16 (15). Ярослав Люзенков «Сибирь» 17 (-). Майк Келли «Шанхайские Драконы» 18 (18). Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 19 (9). Александр Андриевский «Амур» 20 (20). Михаил Кравец «Барыс» 21 (21). Павел Десятков «Лада» 22 (-). Олег Браташ «Адмирал»