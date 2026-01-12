Скидки
Рейтинг тренеров КХЛ: Корешков мощно стартовал в «Тракторе», Никитин «выплывает» с ЦСКА

Комментарии
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. У «Шанхайских Драконов» в этом выпуске рейтинга главным тренером указан Майк Келли, руководящий командой во время болезни Жерара Галлана.

МестоТренерКлуб
1 (3).Андрей Разин«Металлург»
2 (17).Евгений Корешков«Трактор»
3 (8).Виктор Козлов«Салават Юлаев»
4 (1).Ги Буше«Авангард»
5 (14).Игорь НикитинЦСКА
6 (4).Андрей Козырев«Северсталь»
7 (12).Боб Хартли«Локомотив»
8 (5).Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
9 (2).Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
10 (7).Игорь Гришин«Нефтехимик»
11 (16).Алексей Жамнов«Спартак»
12 (13).Игорь ЛарионовСКА
13 (11).Вячеслав Козлов«Динамо» М
14 (10).Алексей Исаков«Торпедо»
15 (6).Николай Заварухин«Автомобилист»
16 (15).Ярослав Люзенков«Сибирь»
17 (-).Майк Келли«Шанхайские Драконы»
18 (18).Дмитрий МихайловХК «Сочи»
19 (9).Александр Андриевский«Амур»
20 (20).Михаил Кравец«Барыс»
21 (21).Павел Десятков«Лада»
22 (-).Олег Браташ«Адмирал»
