Расписание матчей КХЛ на 12 января 2026 года

Сегодня, 12 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 12 января 2026 года (время московское):

17:00. «Автомобилист» – «Барыс»;

18:00. «Лада» – СКА;

19:30. «Динамо» М – «Торпедо»;

19:40. «Динамо» Мн – «Адмирал».

Турнирную таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги возглавляет череповецкая «Северсталь». Команда набрала 61 очко за 45 матчей. Первое место в Восточной конференции КХЛ занимает магнитогорский «Металлург», заработав 70 очков после 43 игр.