«Я ни о чём не жалел и сделал правильный выбор». Сергей Фёдоров — о приходе в «Детройт»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров обратился с открытым письмом к болельщикам «красных крыльев» в преддверии вывода его 91-го номера из обращения.

«Привет, хоккейный город. Я как будто вчера помню, как покидал свою советскую команду, чтобы сесть на самолёт, который мистер Илич (бывший владелец «Детройта». — Прим. «Чемпионата») отправил за мной в Детройт. В моей 20-летней голове роилось множество мыслей, но я был рад начать новую главу под названием «Детройт Ред Уингз». Детройт — это город, а «Ред Уингз» — хоккейная команда.

Когда мы прибыли в Детройт около шести утра, был прекрасный солнечный день. Настроение у меня было невероятное. Я ни о чём не жалел. Я сделал правильный выбор, чтобы играть для замечательных болельщиков и «Ред Уингз». Это было отличное лето. «Ред Уингз» заботились обо мне как о члене семьи, и я чувствовал это все годы, что провёл в Детройте.

Мои товарищи по команде с первого дня были невероятными. Я чувствовал себя желанным гостем, мне было комфортно. Я быстро освоился в новой жизни. Несколько лет спустя мы боролись за Кубок Стэнли. Прошло много времени с тех пор, как этот драгоценный трофей в последний раз приезжал в Детройт. Мы никогда не думали, что у нас не получится.

Каждый сезон мы боролись за этот важный, замечательный трофей. Для нас это было захватывающе. Иногда мы чувствовали усталость и разочарование. Но после победы в одной, двух, трёх играх мы набирались уверенности и продолжали работать, чтобы добиться успеха для города и штата. В конце концов в 1997 году нам это удалось.

Мы бы не справились с этим путешествием, если бы болельщики не приходили на игры. Хорошо или плохо, победа или поражение — всегда было волнительно играть перед 20 000 болельщиков каждый вечер на «Джо Луис Арене». Я хотел бы поблагодарить болельщиков, своих бывших товарищей по команде и владельцев, которые так хорошо относились к игрокам с тех пор, как я пришёл в «Детройт Ред Уингз».

Я безмерно благодарен за эту невероятную честь. Спасибо всем. Организации «Ред Уингз», особенно тем, кто помог мне переехать в Детройт и дал возможность играть за такую историческую команду. Спасибо, хоккейный город. Навсегда с «красными крыльями» в сердце. Сергей Фёдоров», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Детройта».