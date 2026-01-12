Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 12 января 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 12 января 2026 года
Сегодня, 12 января, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 12 января 2026 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – АКМ;
16:00. «Омские Крылья» – «Горняк-УГМК»;
16:30. «Зауралье» – «Челмет»;
17:00. «Рубин» – «Магнитка»;
17:00. «Югра» – «Южный Урал»;
18:30. ХК «Тамбов» – «Торос»;
19:00. «Ростов» – «Молот»;
19:00. «Буран» – «Олимпия».

Турнирную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набрав 69 очков за 41 матч. Второе место занимает «Югра» из Ханты-Мансийска с 68 очками после 42 игр. Тройку замыкает альметьевский «Нефтяник» (59 очков в 40 матчах).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
