Расписание матчей ВХЛ на 12 января 2026 года

Сегодня, 12 января, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 12 января 2026 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – АКМ;

16:00. «Омские Крылья» – «Горняк-УГМК»;

16:30. «Зауралье» – «Челмет»;

17:00. «Рубин» – «Магнитка»;

17:00. «Югра» – «Южный Урал»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Торос»;

19:00. «Ростов» – «Молот»;

19:00. «Буран» – «Олимпия».

Турнирную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набрав 69 очков за 41 матч. Второе место занимает «Югра» из Ханты-Мансийска с 68 очками после 42 игр. Тройку замыкает альметьевский «Нефтяник» (59 очков в 40 матчах).