Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 12 января 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 12 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 12 января, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 12 января 2026 года (время московское):

16:30. «Белые Медведи» – «Кузнецкие Медведи»;
16:30. «Авто» – «Омские Ястребы»;
17:00. «Снежные Барсы» – «Красноярские Рыси»;
18:30. МХК «Динамо» СПб – Академия Михайлова;
19:00. ХК «Капитан» – МХК «Спартак»;
19:00. МХК «Атлант» – МХК «Динамо-Карелия»;
19:00. «Крылья Советов» – «Амурские Тигры»;
19:00. «СКА-1946» – МХК «Динамо» М.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 58 очков после 38 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей МХЛ на 11 января 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android