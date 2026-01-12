Расписание матчей МХЛ на 12 января 2026 года

Сегодня, 12 января, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 12 января 2026 года (время московское):

16:30. «Белые Медведи» – «Кузнецкие Медведи»;

16:30. «Авто» – «Омские Ястребы»;

17:00. «Снежные Барсы» – «Красноярские Рыси»;

18:30. МХК «Динамо» СПб – Академия Михайлова;

19:00. ХК «Капитан» – МХК «Спартак»;

19:00. МХК «Атлант» – МХК «Динамо-Карелия»;

19:00. «Крылья Советов» – «Амурские Тигры»;

19:00. «СКА-1946» – МХК «Динамо» М.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 58 очков после 38 матчей.