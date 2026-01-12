Иван Проворов — 10-й российский защитник, кто набрал 300+ очков в НХЛ

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт».

Таким образом, на счету 28-летнего россиянина в регулярках НХЛ стало 300 (82+218) очков в 741 игре. Он стал 10-м российским защитником в истории лиги, достигшим отметки 300 очков. В тройку лучших российских игроков обороны НХЛ входят Сергей Гончар (811), Сергей Зубов (771) и Андрей Марков (572).

В ночь с 11 на 12 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.