Иван Проворов — 10-й российский защитник, кто набрал 300+ очков в НХЛ

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт».

Таким образом, на счету 28-летнего россиянина в регулярках НХЛ стало 300 (82+218) очков в 741 игре. Он стал 10-м российским защитником в истории лиги, достигшим отметки 300 очков. В тройку лучших российских игроков обороны НХЛ входят Сергей Гончар (811), Сергей Зубов (771) и Андрей Марков (572).

В ночь с 11 на 12 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Пюухтия (Хайнен, Проворов) – 02:47     1:1 Макбэйн (Келлер, Десимоне) – 16:20     2:1 Сергачёв (Келлер, Шмальц) – 21:02     2:2 Койл (Фантилли, Марченко) – 38:31 (pp)     2:3 Воронков (Веренски, Марченко) – 61:01    
«Коламбус» обыграл «Юту» в НХЛ. Россияне набрали пять очков
