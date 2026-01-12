Скидки
Хоккей

Экс-форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём продал свой дом в США за $ 11 млн

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», а ныне игрок «Брюнеса» Никлас Бекстрём продал свой дом в США за $ 11 млн, сообщает RMNB.

Бекстрём приобрёл дом площадью около 1500 кв. м в 2021 году за $ 8,5 млн. Дом с семью спальнями и 12 ванными комнатами первоначально был выставлен на продажу за $ 14,99 млн. В июле цена была снижена до $ 11,9 млн.

В доме есть сауна, баня, домашний кинотеатр, бар, полноценный тренажёрный зал, лифт и шесть каминов. Встроенная акустическая система размещена по всему дому: под каждым телевизором и снаружи, у бассейна.

Напомним, 38-летний центрфорвард в конце июля 2025 года подписал однолетний контракт с «Брюнесом», за который в нынешнем сезоне провёл 34 матча и набрал 22 (2+20) очка.

