Андрей Назаров назвал один из самых важных компонентов для защитников в хоккее

Известный тренер Андрей Назаров рассказал об одном из самых важных компонентов для защитников в хоккее.

«Новогодние праздники завершены, поэтому посмотрим, в каком состоянии и форме будут находиться ребята на льду, какие скорости покажут. Уже вчера оба матча, включая московское дерби, получились яркими. Хотя, конечно, хочется больше атакующей игры, заброшенных шайб и активных действий со стороны всех хоккеистов, включая защитников. Это один из самых важных компонентов в современном хоккее.

Защитники, которые умеют не только обороняться, но и атаковать, ценились всегда: вспомните великолепную пару Касатонов — Фетисов, созданную ещё Виктором Тихоновым. В наши времена можно вспомнить Олега Твердовского, Кевина Даллмана, Кирилла Кольцова, Вячеслава Войнова, были яркие сезоны у Олега Пигановича. Важно, чтобы мастера подобного уровня продолжали появляться в КХЛ и тогда наша лига станет ещё популярнее и продолжит набирать медийность, а болельщиков на трибунах и у экранов телевизоров по всей Европе станет ещё больше», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Комментарии
