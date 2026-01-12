Скидки
Лада — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 18:00 мск

«Лада» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 18:00 мск
Сегодня, 12 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и СКА из Санкт-Петербурга. Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртый и заключительный матч между командами в сезоне. Ранее в трёх играх сильнее был СКА. «Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 44 матча, в которых набрала 29 очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 49 очками после 41 встречи располагается на седьмой строчке Запада. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта.

