Крикунов: если Кузнецов захочет играть, то у него в «Салавате» всё будет нормально

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о первой шайбе нападающего Евгения Кузнецова за уфимский «Салават Юлаев».

«Рад, что Женя забил первый гол за «Салават Юлаев». Он мастер, не просто так человек много лет отыграл в НХЛ. В «Металлурге» его проблемы, судя по всему, не были связаны с игрой. Если Кузнецов захочет играть, то у него в Уфе всё будет нормально. Его проблемы не связаны с игрой», – приводит слова Крикунова Metaratings.

До перехода в клуб из Уфы форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач.