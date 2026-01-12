Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: если Кузнецов захочет играть, то у него в «Салавате» всё будет нормально

Крикунов: если Кузнецов захочет играть, то у него в «Салавате» всё будет нормально
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о первой шайбе нападающего Евгения Кузнецова за уфимский «Салават Юлаев».

«Рад, что Женя забил первый гол за «Салават Юлаев». Он мастер, не просто так человек много лет отыграл в НХЛ. В «Металлурге» его проблемы, судя по всему, не были связаны с игрой. Если Кузнецов захочет играть, то у него в Уфе всё будет нормально. Его проблемы не связаны с игрой», – приводит слова Крикунова Metaratings.

До перехода в клуб из Уфы форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач.

Материалы по теме
Сафронов — о Кузнецове: думаю, к плей-офф он наберёт форму
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android