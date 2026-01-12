Валерий Каменский рассказал, чем искусственный интеллект может помочь КХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, как искусственный интеллект может помочь в развитии лиги.

— Искусственный интеллект мог бы помочь при просмотре положений «вне игры», проверке взятия ворот. Наверняка он помог бы в маркетинге. Искусственный интеллект везде применяется, и КХЛ не будет отставать в этом плане.

— Что из своих обязанностей вы бы могли делегировать искусственному интеллекту?

— Во-первых, искусственный интеллект помог бы в дисциплинарном комитете увидеть грубости на льду, исключить их, наказывать. ИИ — новая и не изученная история, с которой надо работать, — приводит слова Каменского «Советский спорт».