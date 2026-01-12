Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов: Овечкин собрался, вернул своё уникальное чутьё на гол

Вячеслав Фетисов: Овечкин собрался, вернул своё уникальное чутьё на гол
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о результативности капитана и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах.

«У Саши уже светит следующий рекорд. Он молодец. При том, что есть психологическое давление, когда такого уровня хоккеист не забивает определённое количество игр. Это сказывается. Но он собрался, вернул своё уникальное чутьё на гол. Забивает из своих излюбленных мест. В прошлой игре в третьем периоде убежал два в один вместе с партнёром. Молодец. Это говорит о том, что он в хорошей спортивной форме и будет забивать дальше», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Ему точно 40 лет? Овечкин забил в четвёртой игре подряд и достиг невозможной отметки
Видео
Ему точно 40 лет? Овечкин забил в четвёртой игре подряд и достиг невозможной отметки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android