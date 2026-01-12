Вячеслав Фетисов: Овечкин собрался, вернул своё уникальное чутьё на гол

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о результативности капитана и форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах.

«У Саши уже светит следующий рекорд. Он молодец. При том, что есть психологическое давление, когда такого уровня хоккеист не забивает определённое количество игр. Это сказывается. Но он собрался, вернул своё уникальное чутьё на гол. Забивает из своих излюбленных мест. В прошлой игре в третьем периоде убежал два в один вместе с партнёром. Молодец. Это говорит о том, что он в хорошей спортивной форме и будет забивать дальше», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».