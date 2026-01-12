КХЛ определила лучших игроков 17-й недели нынешнего сезона

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 17-й недели чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Семён Вязовой («Салават Юлаев»), одержавший три победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,01. По воротам Вязового было нанесено 68 бросков, из которых он отразил 95,59%.

Лучшим защитником признан Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Прохор Полтапов (ЦСКА), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+4». Шайбы в матчах с «Шанхайскими Драконами» (3:2) и «Спартаком» (2:1) стали победными для его команды.

Лучшим новичком признан защитник Иван Патрихаев (ЦСКА), набравший 1 (0+1) очко в трёх матчах с показателем полезности «+2».