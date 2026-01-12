Никита Щитов: посмотрим, заиграет ли у Козлова Кузнецов, интересная интрига

Бывший защитник команд Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов высказался о влиянии главного тренера «Салавата Юлаева» Вячеслава Козлова на игру нападающего Евгения Кузнецова.

«Мы посмотрим, насколько у Кузнецова получится реабилитироваться с Козловым. Для главного тренера, я думаю, это интересный вызов. Потому что Разин является одним из лучших тренеров в КХЛ, Кузнецов у него не заиграл. Козлов тоже, я считаю одним из лучших тренеров. Посмотрим, заиграет ли у него Кузнецов, интересная интрига», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач.