«Какой‑то провокационный вопрос». Николай Коваленко — об уходе Спронга из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко высказался об уходе Даниэля Спронга, который в результате обмена перешёл в «Автомобилист».
— Недавно было объявлено, что Спронг обменян из ЦСКА в «Автомобилист». Как отреагировали на эту новость? Успели попрощаться с партнёром?
— Какой‑то провокационный вопрос, не буду отвечать.
— То есть не прощались?
— Нет, — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».
В текущем сезоне Спронг провёл 29 матчей, в которых набрал 31 очко — забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. Нидерландский нападающий не играл с 27 ноября, когда он провёл матч с «Ладой» (4:2), в котором отметился результативной передачей.