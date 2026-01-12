Скидки
Владимир Плющев высказался о желании Андрея Разина возглавить сборную России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил желание наставника «Металлурга» Андрея Разина возглавить сборную России.

«В прессе мы читаем его слова о том, что он готов работать со сборной России. Послушайте, сборная России, как и любая национальная команда, — это сложный коллектив, там таких тонких игроков, как Кузнецов, — не единицы, а десятки. По своему опыту вам скажу – в сборной ты обязан быть и тренером, и психологом, и дипломатом, и всем кем угодно!

А тут мы увидели, что даже с одним Кузнецовым ситуация закрутилась в штопор. Безусловно, это сигнал для оценки масштаба тренера.

Хотя нужно учитывать и наши реалии последних лет. Принцип назначения тренеров в сборную у нас – самый загадочный. Помнится, перед последней Олимпиадой собрались четыре товарища – и приняли решение. А потом все удивлялись, почему в Китае сборная России играла от обороны…» — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

