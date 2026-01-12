«Я машина, я готов». Даниэль Спронг — о своей будущей игре за «Автомобилист»

Нападающий Даниэль Спронг высказался о своём переходе из ЦСКА в «Автомобилист».

— Приветствуем в Екатеринбурге. Расскажи о своих первых эмоциях, первых впечатлениях от тренировок с командой.

— Да, всё выглядит потрясающе. Была хорошая тренировка вчера, сегодня утренняя раскатка, всё выглядит крайне позитивно.

— Как тебе арена? Ты здесь первый раз, что можешь сказать?

— Я был выбран на Матч звёзд, поэтому смотрел, что за арена, на которой будет проходить это событие. Очень рад увидеть её изнутри, и будет приятно сегодня сыграть первый домашний матч.

— Насколько неожиданно получился для тебя вот такой переход в «Автомобилист» по ходу сезона? Что можешь про этот момент сказать?

— Я знал, что ряд клубов проявлял ко мне интерес, и мы с моим агентом общались, какой вариант будет более привлекательный для меня по стилю игры, по команде. Я очень благодарен «Автомобилисту», что они заплатили за трансфер. Это крайне немаленькая сумма. Но очень приятно, что они так высоко меня оценили. Я постараюсь доказать своей игрой, что они сделали правильный выбор.

— У тебя был перерыв в игровой практике. Насколько сложно будет возвращать игровые кондиции и дебютировать?

— Я машина, я готов, — приводит слова Спронга пресс-служба «Автомобилиста».