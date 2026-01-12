Скидки
Защитник минского «Динамо» Уэлле внесён в список травмированных, Галиев вернулся в состав

Защитник минского «Динамо» Ксавье Уэлле внесён в список травмированных, Станислав Галиев же, в свою очередь, вернулся в состав белорусского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В текущем сезоне на счету Уэлле 31 матч и 16 (2+14) набранных очков с показателем полезности «-3». В нынешнем сезоне Станислав Галиев провёл 28 матчей, набрал 16 (8+8) очков, имеет показатель полезности «+8» и четыре минуты штрафа при среднем игровом времени 14.00.

Минское «Динамо» с 57 очками после 42 проведённых матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече «Динамо» сыграет с «Адмиралом» сегодня, 12 января.

Материалы по теме
Сэм Энас: минское «Динамо» в текущем сезоне является одной из лучших команд в КХЛ
