Александр Овечкин повторил российский рекорд Ларионова по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет

Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».

На счету 40-летнего Овечкина в текущем сезоне стало 40 (20+20) очков в 46 встречах. Форвард столичного клуба повторил рекорд Игоря Ларионова среди российских игроков по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет. Ларионов в сезоне-2000/2001 забросил девять шайб и отдал 31 результативную передачу за 65 матчей. Рекорд же всей лиги по очкам в возрасте 40 лет принадлежит Горди Хоу (103 очка в 76 матчах). Александр в данном списке занимает 12-е место.

В ночь 11 на 12 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp)     1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp)     2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12     3:1 Йози (Стэмкос, О'Райлли) – 43:29 (pp)     3:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 49:03 (pp)    
Комментарии
