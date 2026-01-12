Александр Овечкин повторил российский рекорд Ларионова по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».
На счету 40-летнего Овечкина в текущем сезоне стало 40 (20+20) очков в 46 встречах. Форвард столичного клуба повторил рекорд Игоря Ларионова среди российских игроков по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет. Ларионов в сезоне-2000/2001 забросил девять шайб и отдал 31 результативную передачу за 65 матчей. Рекорд же всей лиги по очкам в возрасте 40 лет принадлежит Горди Хоу (103 очка в 76 матчах). Александр в данном списке занимает 12-е место.
В ночь 11 на 12 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
- 12 января 2026
