«Очередной сезон насмарку». Экс-функционер Казахстанской федерации хоккея — о «Барысе»

Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея Владимир Корсунский поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Барысом» и оценил перспективы астанинского клуба в сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ничего хорошего я не ожидаю от сегодняшнего матча «Барыса». Потерпев семь поражений в последних восьми матчах, казахстанская команда лишила себя шансов на плей-офф. Можно сказать, что очередной сезон насмарку. Все радужные надежды уже ушли. Не думаю, что команда сможет добиться успеха в игре с «Автомобилистом», — приводит слова Корсунского Sports.kz.

«Барыс» с 36 очками занимает 10-е место в таблице Востока.