Главный тренер «Вашингтона» высказался о поражении во встрече с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение во встрече с «Нэшвилл Предаторз».

«Нам просто нужно создавать больше опасных моментов. Наши ожидаемые голы при игре «5 на 5» — примерно 2,1. Нам нужно довести этот показатель до 4. Если мы хотим контролировать игру, нам нужно сделать ещё несколько удачных розыгрышей, создать ещё больше угроз, быть ещё немного опаснее в зоне», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В ночь 11 на 12 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.