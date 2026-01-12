Главный тренер «Вашингтона» высказался о поражении во встрече с «Нэшвиллом»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение во встрече с «Нэшвилл Предаторз».
«Нам просто нужно создавать больше опасных моментов. Наши ожидаемые голы при игре «5 на 5» — примерно 2,1. Нам нужно довести этот показатель до 4. Если мы хотим контролировать игру, нам нужно сделать ещё несколько удачных розыгрышей, создать ещё больше угроз, быть ещё немного опаснее в зоне», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
В ночь 11 на 12 января завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp) 1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp) 2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12 3:1 Йози (Стэмкос, О'Райлли) – 43:29 (pp) 3:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 49:03 (pp)
